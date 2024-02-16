Экс-вратарь "Кэпиталз" Нойвирт назвал Овечкина самым американизированным русским

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Михал Нойвирт заявил, что у него остались только лучшие воспоминания от совместной игры с российским нападающим "столичных" Александром Овечкиным.
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