Экс-вратарь "Кэпиталз" Нойвирт назвал Овечкина самым американизированным русским

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Михал Нойвирт заявил, что у него остались только лучшие воспоминания от совместной игры с российским нападающим "столичных" Александром Овечкиным.