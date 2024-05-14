История и археология: Мучилась от галлюцинаций, дружила с Синей Бородой и др факты про Жанну д’Арк, которые не рассказывали в школе

Многие знают краткую биографию знаменитой Жанны д’Арк, которая гласит, что простая деревенская девушка в один из тяжелых моментов Столетней войны возглавила важнейшую битву за Орлеан и изгнала из страны англичан.
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