Popcaketv

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Татьяна Лазарева высказалась о ближайшем будущем России: «Маховик репрессий, бедность, нищета»

Татьяна Лазарева высказалась о ближайшем будущем России: «Маховик репрессий, бедность, нищета»

После того, как между странами развилась достаточно сложная политическая ситуация, Татьяна Лазарева приняла решение вернуться в свой дом в Испании, в котором она проживает уже 6 лет.

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