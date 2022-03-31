Татьяна Лазарева высказалась о ближайшем будущем России: «Маховик репрессий, бедность, нищета»

После того, как между странами развилась достаточно сложная политическая ситуация, Татьяна Лазарева приняла решение вернуться в свой дом в Испании, в котором она проживает уже 6 лет.
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