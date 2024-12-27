Пиратский майнинг в Абхазии: Кому пойдут «гуманитарные киловатты»

Бесплатной российской электроэнергии Абхазии хватит лишь на 2 месяца Георгий Смирнов Фото: Ираклия Чохонелидзе/ТАСС Материал комментируют: Арсений Кульбицкий Евгений Минченко Евгений Михайлов Россия с 23 декабря начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщили в министерстве энергетики и транспорта Абхазии.
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