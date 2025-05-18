В Карелии власти готовы предоставить зоозащитникам землю под приют для бездомных животных

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мая, ФедералПресс. Министерство природных ресурсов и экологии Карелии готово оказать содействие зоозащитным НКО и предоставить им земельные участки для строительства приютов для бездомных животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии