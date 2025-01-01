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Мостовой о матчах с Бразилией и Аргентиной: «Им что, делать нечего? Как они приедут? Если договоримся с Уругваем, будет здорово – это серьезная футбольная нация»

«Матчи с Уругваем и Парагваем? Здорово! Если это произойдет – это отлично! Кого еще я бы хотел увидеть соперником сборной России в следующем году? Мне трудно ответить на этот вопрос.

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