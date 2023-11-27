В нервной системе: почему педагог-психолог напала на школьника

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии отчиталось о завершении расследования уголовного дела в отношении учителя начальных классов школы в Канске, которая кричала на детей, одного ударила головой о парту, а второго толкнула.
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