Около 100 человек приняли участие в традиционной донорской акции на севере столицы

Акция «День донора» прошла в Северном округе Москвы. В ней приняли участие около 100 человек. Забор крови, которую направят в московские госпитали, где проходят лечение участники специальной военной операции (СВО), производили врачи Центра крови Федерального медико-биологического агентства России.