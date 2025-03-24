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"Герани" достучались до Зеленского 12 раз. В Киеве притихли. Это уже не истерика

"Герани" достучались до Зеленского 12 раз. В Киеве притихли. Это уже не истерика

Русская армия нанесла массированный удар по объектам ВСУ в Киеве. "Герани" попали в цели 12 раз. После удара и.

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