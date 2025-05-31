Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине захватили еще один храм УПЦ

На Украине захватили еще один храм УПЦ

В селе Заболотье Черновицкой области представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Ильинский храм Украинской православной церкви (УПЦ).

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