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Экс-президент Монголии призвал арестовать Лукашенко Lenta.ru 31 мая, 21:41

Экс-президент Монголии призвал арестовать Лукашенко Lenta.ru 31 мая, 21:41

Бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн призвал власти страны арестовать президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе его визита в Монголию.

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Комментарии
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401298 третьякова
😆 больной на всю голову
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15 час.
Сибиряк
А может это монгольское дерьмо арестовать.
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Говорящая голова не ведает что говорит!!!!
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27 мин.

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