Дискуссия о «братском народе»

М ММ Если Вы оставите 1 квадратный метр Украины, то получите оттуда обстрелы наших мирных жителей! Надо брать всё, но всех до одного жителей сосчитать! Соц сети всё помнят, кто скакал,кто убивал.. Южный берег Ледовитого океана большой, есть где разместить каждого хохла!

александр муравьев Не получим. Когда они полностью перейдут под прямое управление их друзьями стрельбы не будет.