Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Дискуссия о «братском народе»

Дискуссия о «братском народе»

Исторические напёрстки Дискуссия о «братском народе» Интернеты третий день булькают чем-то зловонным, а «Исторические Напёрстки» ни сном, ни духом.

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Комментарии
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М
ММ
Если Вы оставите 1 квадратный метр Украины, то получите оттуда обстрелы наших мирных жителей! Надо брать всё, но всех до одного жителей сосчитать! Соц сети всё помнят, кто скакал,кто убивал.. Южный берег Ледовитого океана большой, есть где разместить каждого хохла!
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12 час.
александр муравьев
Не получим. Когда они полностью перейдут под прямое управление их друзьями стрельбы не будет.
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12 час.
Юрий Ильинов
Про каких друзей Вы говорите? Нет их там. Кругом враги. А земля наша, советская. Вашим &quot;друзьям&quot; можно предложить поучаствовать в трибунале над украинским нацизмом. Уверен многое знают. Если захотят поучаствовать в восстановлении, пожалуйста.
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12 час.

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