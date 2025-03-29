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Якубчук: Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов за счет Гренландии

Якубчук: Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов за счет Гренландии

Дональд Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США за счет Гренландии. Об этом заявил доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук, передает РИА Новости.

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