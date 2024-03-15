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Японская АЭС «Фукусима-1» после землетрясения возобновила сброс воды

Аварийная АЭС «Фукусима-1» в Японии снова начала сбрасывать радиоактивную воду. Процесс приостанавливали из-за ночного землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Tokyo Electric Power в пятницу.

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