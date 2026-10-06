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Царьград

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Армения запустит новый спутник в 2028–2029 годах

Армения запустит новый спутник в 2028–2029 годах

Давид Тадевосян назвал условие, при котором очередной армянский спутник отправится на орбиту в конце 2028-го или начале 2029 года: реализация проекта должна идти строго по графику.

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