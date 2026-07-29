Почему в космосе нет звука: объясняем простым языком

Отвечаем на вопросы маленьких «почемучек» фото: Shutterstock/Fotodom.ru//MidjourneyМаленькие исследователи обожают задавать каверзные вопросы о звездах и далеких планетах, на которые взрослым бывает непросто ответить с ходу.
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