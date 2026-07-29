Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

514 подписчиков

Почему в космосе нет звука: объясняем простым языком

Почему в космосе нет звука: объясняем простым языком

Отвечаем на вопросы маленьких «почемучек» фото: Shutterstock/Fotodom.ru//MidjourneyМаленькие исследователи обожают задавать каверзные вопросы о звездах и далеких планетах, на которые взрослым бывает непросто ответить с ходу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии