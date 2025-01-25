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Какие подводные камни обнаружились в программе долгосрочных сбережений?

Какие подводные камни обнаружились в программе долгосрочных сбережений?

В редакцию обратилась жительница Москвы, вступившая в ПДС и из-за технической ошибки вынужденная закрыть один из открывшихся счетов, после чего ее лишили навсегда возможности участия в программе и обязали вернуть полученный налоговый вычет.

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