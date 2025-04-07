Электропотребление в Татарстане в марте выросло на 5,8%, выработка – на 11,2%

Автор: Александр ПоповЗаинская ГРЭС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Потребление электроэнергии в Татарстане в марте выросло на 5,8% к аналогичному месяцу прошлого года, до 3,25 млрд кВт·ч, сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.