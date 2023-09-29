Российское оружие легко уничтожает танки НАТО

Оружие РФ создавалось с учетом поставленной цели: уничтожать натовскую тяжелую технику. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер во время беседы с YouTube-каналом Gegenpol.
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