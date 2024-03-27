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Подробности Judas, релиз South Park: Snow Day! , Castlevania в V Rising, большие проблемы Xbox…

Подробности Judas, релиз South Park: Snow Day! , Castlevania в V Rising, большие проблемы Xbox…

Отец Bioshock Кен Левин подробно рассказал о своём новом проекте Judas; по слухам, игровые издатели и разработчики хотят отказаться от портирования проектов на Xbox; геймплей, детали боевой системы и не только представили разработчики Flintlock: The Siege of Dawn; состоялся релиз новой игры по «Южному Парку» — South Park: Snow Day!; анонсирован постапокалипсис по-фински — адвенчура Rauniot; что забыла знаменитая певица в доме с криповыми куклами, узнаем в .

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