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Спорт Уик-Энд

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Слуцкий в Китае – всё: «Шанхай Шэньхуа» объявил о реорганизации тренерского штаба, «не оправдавшего ожиданий»

Слуцкий в Китае – всё: «Шанхай Шэньхуа» объявил о реорганизации тренерского штаба, «не оправдавшего ожиданий»

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который третий сезон подряд возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел третье поражение подряд в китайской Суперлиге и с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

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