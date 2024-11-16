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Можно купить эту плату, установить в ноутбук и получить ПК с процессором RISC-V. DeepComputing представила модель для модульного Framework Laptop 13

Можно купить эту плату, установить в ноутбук и получить ПК с процессором RISC-V. DeepComputing представила модель для модульного Framework Laptop 13

Модульный ноутбук Framework Laptop 13 теперь можно оснастить даже процессором на архитектуре RISC-V. Компания DeepComputing, специализирующаяся как раз на таких чипах, объявила, что предлагает ранний доступ к своей новой системной плате для указанного ПК.

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