Можно купить эту плату, установить в ноутбук и получить ПК с процессором RISC-V. DeepComputing представила модель для модульного Framework Laptop 13

Модульный ноутбук Framework Laptop 13 теперь можно оснастить даже процессором на архитектуре RISC-V. Компания DeepComputing, специализирующаяся как раз на таких чипах, объявила, что предлагает ранний доступ к своей новой системной плате для указанного ПК.
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