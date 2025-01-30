ВС РФ сузили пространство для маневров ВСУ на купянском направлении

Российские войска продолжают наступление на купянском направлении. В результате успешных действий в районе населённого пункта Новая Кругляковка в Харьковской области, удалось ограничить возможности манёвра для украинских войск.
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