Найдены 5 верных способов не поправиться за время новогодних праздников

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания онлайн-сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова перечислила рекомендации, которые позволят не набрать вес за “длинные” выходные, сопровождающиеся застольямиСначала “худеть к Новому году”, а потом — “худеть после Нового года”: такая проблема очень распространена.