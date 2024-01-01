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Царьград

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Найдены 5 верных способов не поправиться за время новогодних праздников

Найдены 5 верных способов не поправиться за время новогодних праздников

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания онлайн-сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова перечислила рекомендации, которые позволят не набрать вес за “длинные” выходные, сопровождающиеся застольямиСначала “худеть к Новому году”, а потом — “худеть после Нового года”: такая проблема очень распространена.

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