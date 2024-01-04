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Кирби заявил, что не готов раскрыть статистику потерь поставленного ВСУ оружия

Кирби заявил, что не готов раскрыть статистику потерь поставленного ВСУ оружия

Белый дом не готов раскрыть статистику потерь поставленного Вооруженным силам Украины оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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