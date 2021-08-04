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Выпуском чипсетов Google Tensor займётся компания Samsung

Выпуском чипсетов Google Tensor займётся компания Samsung

По мере того, как СМИ раздувают ажиотаж вокруг новых смартфонов Google Pixel 6, всё больше становится известно об используемых моделями технологиях.

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