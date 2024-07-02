Сомнолог Кудинов рассказал, как высыпаться в период аномальной жары

Сомнолог Павел Кудинов поделился секретами быстрого засыпания во время аномальной жары. Настоятельно рекомендуется заранее проветрить помещение, особенно если в нем нет кондиционера, и перед отходом ко сну ополоснуться холодной водой.
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