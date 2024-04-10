Путешествие бууз в “Битву шефов”: иркутянка покорила Ивлева, но не победила

На телеканале “Пятница” состоялась очередная серия кулинарного шоу “Битва шефов” (16+), в котором талантливая девушка из Иркутска Анна Ободоева очаровала ведущих Рената Агзамова и Константина Ивлева необычным угощением: буузами из говядины и конины, ароматным чаем Саган-Дайля и свежим овощным салатом.