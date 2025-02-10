52-летняя российская актриса похвасталась фигурой в облегающем наряде

Российская актриса театра и кино Ирина Гринева похвасталась фигурой в откровенном наряде в Венеции. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).