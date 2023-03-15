Военный аналитик Литовкин: возможность овладения технологиями беспилотников США российской армией маловероятна

Разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper разбился у побережья Крыма 14 марта. Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью изданию “Подмосковье сегодня” дал комментарий касательно перспективы овладения российской армией технологиями БПЛА США.
Разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper разбился у побережья Крыма 14 марта. Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью изданию “Подмосковье сегодня” дал комментарий касательно перспективы овладения российской армией технологиями БПЛА США.
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