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Военный аналитик Литовкин: возможность овладения технологиями беспилотников США российской армией маловероятна

Разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper разбился у побережья Крыма 14 марта. Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью изданию “Подмосковье сегодня” дал комментарий касательно перспективы овладения российской армией технологиями БПЛА США.

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