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Эксперт счел тревожным признаком желание 40% россиян встретить Новый год без телевизора: Новости ➕1, 26.11.2021

Эксперт счел тревожным признаком желание 40% россиян встретить Новый год без телевизора: Новости ➕1, 26.11.2021

Новогодние телешоу собираются проигнорировать 40% респондентов. Кто-то объяснил это принципиальным отказом от телевизора, а кто-то неизменным составом артистов на протяжении многих лет.

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