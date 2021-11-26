Эксперт счел тревожным признаком желание 40% россиян встретить Новый год без телевизора: Новости ➕1, 26.11.2021

Новогодние телешоу собираются проигнорировать 40% респондентов. Кто-то объяснил это принципиальным отказом от телевизора, а кто-то неизменным составом артистов на протяжении многих лет.
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