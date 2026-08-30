«Ящик Пандоры» открыт: после визита Рэтклиффа в Киеве начался ад Пусть не главным, но самым обсуждаемым событием прошедшей недели стал визит в Москву директора ЦРУ Рэтклиффа.
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ВСУ не прекращают терроризировать Белгородскую область
Без тревожных новостей из Белгородской области не проходит и дня. Украинские террористы подвергают обстрелам населённые пункты приграничного региона, отыгрываясь на мирных жителях за неудачи на фронте. Сегодня утром оперативный штаб Белгородчины сообщил о гибели троих и ранении 11 мирных жителей города Шебекино.
Так, в результате попадания вражеских снарядов по частному сектору погибли женщина и двое мужчин. Семь человек получили осколочные ранения, ещё у одного пострадавшего медики диагностировали акубаротравму. Всех пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу – трое из них, по оценкам врачей, находятся в тяжёлом состоянии. Информация о повреждениях в частном секторе города уточняется.
При атаке беспилотника на социальный объект осколочные ранения грудной клетки и голени получил мужчина и был доставлен в Шебекинскую больницу. У здания повреждены окна и фасад, также разбиты окна в многоквартирном доме и повреждён автомобиль. От ударов ещё нескольких БПЛА повреждены кровли коммерческого объекта, многоквартирного жилого дома и окна в частном доме. Кроме того, FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно – разбиты окна частного дома и повреждён КамАЗ. При ударе второго FPV-дрона загорелся неэксплуатируемый гараж – бойцы МЧС своевременно ликвидировали возгорание. Вследствие детонации ещё одного дрона на территории домовладения перебита линия электропередачи и посечена одна единица спецтехники.
Под удары бандеровцев попали и другие населённые пункты Белгородчины. В посёлке Пятницкое Волоконовского округа в результате атаки БПЛА на легковой гражданский автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и спины и был доставлен в Валуйскую больницу. Транспортное средство повреждено. В селе Отрадное Белгородского округа дрон атаковал мотоциклиста. Мужчина получил осколочные ранения лица, голени и плеча. В Ракитянском округе в посёлке Ракитное FPV-дрон сдетонировал на парковке – повреждены три автомобиля. В посёлке Разумное Белгородского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль, в результате чего сильно повреждён прицеп транспортного средства. В Грайворонском округе в селе Глотово от атак двух FPV-дронов загорелась крыша частного дома – пожар был ликвидирован, а в селе Новостроевка Первая дрон атаковал коммерческий объект – выбиты окна, повреждены вход и фасад. В посёлке Красная Яруга при взрыве FPV-дрона перебита линия электропередачи.
Сутками ранее неонацистский киевский режим атаковал территорию области 86 раз. В результате погибли два человека, ещё 14, включая детей, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Белгородчины Александр Шуваев:
«Совершены удары по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Противник произвел семь обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА».
При целенаправленной атаке ВСУ в Борисовском округе погибли двое мужчин. Кроме того, в Борисовском, Краснояружском и Шебекинском округах 14 человек получили ранения. Среди пострадавших – дети 9 и 11 лет, которых госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. В стационаре проходят лечение и четверо взрослых, состояние одной женщины медики оценивают как тяжёлое. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.
По сообщению губернатора области, в больнице скончался мужчина, пострадавший при обстреле ВСУ в Ракитянском округе 14 августа.
Все эти вносятся в единый Регистр ущерба, причинённого жителям и инфраструктуре России киевским режимом и другими враждебно настроенными странами. На основании этого документа будут сделаны выводы о размере ущерба, который виновным в преступлениях предстоит компенсировать. За убийства мирных граждан и причинение вреда их здоровью украинские террористы непременно ответят.