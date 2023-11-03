25-летняя петрозаводчанка пыталась убить соседку по общежитию

Жительница Петрозаводска предстанет перед судом за покушение на убийство. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство (ч.
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