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PSYСHOLOGY & FUN

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Так выглядит вращение Земли – NASA показало снимок звездных следов над

Так выглядит вращение Земли – NASA показало снимок звездных следов над обсерваторией Паранал в Чили: Кадр собрали из 300 фотографий с выдержкой по 25 секунд.

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