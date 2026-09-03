Казан федераль университетында бушлай татар теле курслары башлана

Казан федераль университетының Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты Татарстан Республикасы халкы өчен бушлай татар теле курслары башлап җибәрә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым