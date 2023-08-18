У меня складывается стойкое убеждение, что все европейские политики перед тем как занять высокий пост, сдают свой мозг на ответственное хранение.
Экс-президент Франции: "большинство населения считают себя русскими"
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Леонид Руси
Запад понял, что теряет всё... и решил отдать Крым, ДНР и ЛНР, но остальное оставить для своих баз и биолабораторий
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17 час.
Н
Николай
Какой референдум!? Когда больше половины жителей вукраины - окраины России переформатированы! И что по его результатам, так просто отдать этому недогосударству русские земли!!!???
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16 час.
Владимир семин
Америкосы хотят, как в 1945 разделили Германию!
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16 час.
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