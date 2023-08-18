Экс-президент Франции: "большинство населения считают себя русскими"

Запад понял, что теряет всё... и решил отдать Крым, ДНР и ЛНР, но остальное оставить для своих баз и биолабораторий

Н

Николай

Какой референдум!? Когда больше половины жителей вукраины - окраины России переформатированы! И что по его результатам, так просто отдать этому недогосударству русские земли!!!???