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Экс-агент Тиммы: терпения близким, понятно, какая волна сейчас обрушится на них

Экс-агент Тиммы: терпения близким, понятно, какая волна сейчас обрушится на них

Бывший агент баскетболиста Яниса Тиммы Станислав Рыжов отреагировал на новость о смерти спортсмена. «Я запомнил его жизнерадостным, позитивным и на пике карьеры! Терпения всем близким, потому что, понятно, какая волна сейчас обрушится на них», — приводит слова Рыжова «Спорт-Экспресс».

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