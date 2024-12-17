Экс-агент Тиммы: терпения близким, понятно, какая волна сейчас обрушится на них

Бывший агент баскетболиста Яниса Тиммы Станислав Рыжов отреагировал на новость о смерти спортсмена. «Я запомнил его жизнерадостным, позитивным и на пике карьеры! Терпения всем близким, потому что, понятно, какая волна сейчас обрушится на них», — приводит слова Рыжова «Спорт-Экспресс».