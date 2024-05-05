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2Drots сыграют против Lotus в заключительном матче тура

5 мая, воскресенье 2Drots – Lotus – 20:30 Матч пройдет в Москве, на стадионе «Москвич». Примечание: время начала матча – московское.

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