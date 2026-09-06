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Boeing выплатила штраф в 3,1 млн долларов за нарушения контроля качества

Boeing выплатила штраф в 3,1 млн долларов за нарушения контроля качества

Американский авиастроительный гигант Boeing выплатил Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) штраф в размере 3,139 млн долларов.

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