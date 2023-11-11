Курьер телефонных мошенников унес сбережения пенсионера прямо с сейфом в Москве

В Москве криминальный курьер унес сбережения пенсионера на общую сумму в четыре миллиона рублей прямо с сейфом, где они хранились, действуя по наводке телефонных мошенников, сообщает столичная прокуратура.
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