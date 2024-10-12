В Массандровском дворце восстановили старинные часы русской фабрики Фридриха Винтера.Теперь они воспроизводят бой ярославских колоколов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.
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