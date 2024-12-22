«Цивилизованному миру» было нужно только разрушение России, — Путин

Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать участником цивилизованного мира, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва.
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