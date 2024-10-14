Подозреваемый в истязании ребенка на Дубнинской задержан

Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.
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