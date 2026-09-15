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"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине

"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине

Нечто невероятное происходит на Украине. Можно подумать, что это не очень смешной анекдот. Но нет, это реальность.

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