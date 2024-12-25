«Волонтеры Победы» дали старт ежегодной Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!»

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. «Волонтеры Победы» вместе с партией «Единая Россия» запустили традиционную Всероссийскую акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой планируется поздравить более 9 тысяч участников Великой Отечественной.
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