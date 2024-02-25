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Джабаров назвал циничным враньем слова Зеленского о применении западного оружия

Джабаров назвал циничным враньем слова Зеленского о применении западного оружия

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал "циничным враньем" обещание Владимира Зеленского, что Киев не будет применять переданное странами Запада оружие для ударов по территории России.

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