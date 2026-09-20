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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ар Джей Барретт о чемпионстве «Никс»: «Сначала я чувствовал небольшую горечь»

Ар Джей Барретт рассказал о своей реакции на чемпионство « Нью-Йорка », за которых выступал первые четыре с половиной сезона в НБА .

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