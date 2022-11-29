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Уэльс — Англия — 0:3, обзор матча Чемпионата мира по футболу 29.11.2022

Сборная Уэльса покинула Чемпионат мира, проиграв в третьем туре Англии со счётом 0:3. Все голы ЧМ-2022 Полное расписание Чемпионата мира в Катаре В первом тайме англичане были намного активнее валлийцев и неоднократно навешивали в штрафную Уэльса, но поразить ворота не смогли.

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