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Аргументы недели

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Украинский конвейер смерти работает: пора это признать и действовать соответственно

Украинский конвейер смерти работает: пора это признать и действовать соответственно

Цифры, которые озвучило Минобороны, действительно впечатляют. 10 крылатых ракет «Фламинго», 3 «Нептуна», почти 5 тысяч дронов за неделю.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Украинский конвейер смерти работает, а наша задача — остановить его! Странно всё это мы как будто уговариваем МО в годы войны  остановить производство в Киеве, а он никак не хочет!
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4 н.