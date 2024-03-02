Иноагент Пивоваров уволит часть команды «Редакция» и сменит её название

Журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что после принятого Государственной думой РФ законопроекта о запрете рекламы у иностранных агентов он уволит значительную часть команды «Редакция» и сменит название и логотип канала.
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